Pablo Machín parece tener claro quiénes son los culpables de la derrota del Espanyol ante Osasuna y de la trayectoria de los periquitos en LaLiga. En una rueda de prensa de esas que pocas veces se han visto, el entrenador de los catalanes ha repartido prácticamente el 90% de la responsabilidad en unos jugadores y les tilda de "pipiolos".

"Necesitamos tíos y jugadores de verdad, de esos que sienten la profesión y que han vivido situaciones jodidas. No podemos ir con pipiolos. Hemos de demostrar que somos de Primera. Creo que ante Osasuna he visto que no tengo futbolistas de verdad. Se lo hemos puesto fácil al rival", dijo.

Machín no se quedó ahí. "Somos el segundo peor equipo. Ponemos los goles en bandeja y no podemos regalar estas cosas, y tampoco dar la imagen de un equipo vulnerable. Hemos querido hacer más cosas de las que sabíamos o de las que debíamos, y con un jugador menos nos han hecho dos goles", afirmó.

"Estoy enormemente jodido y como capitán del barco asumo toda la responsabilidad", dijo antes de matizar todo: "Yo no soy quien las paro ni quien las meto".

El Espanyol empezó ganando a Osasuna en un estadio que terminó explotando contra el equipo. En apenas tres minutos, los rojillos le dieron la vuelta al marcador para posteriormente quedarse con diez jugadores. A pesar de estar en superioridad, los periquitos encajaron otros dos tantos más.

Tras 15 partidos, los catalanes han ganado tan solo dos encuentros y son penúltimos con 9 puntos. Tienen la salvación a cinco.