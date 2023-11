Victor Osimhen se quedó en el Nápoles el pasado verano a pesar de las intenciones de Arabia Saudí. Intentaron ficharle e insistieron durante toda la ventana de mercado. Varias ofertas de mucho dinero que acabó rechazando el atacante, octavo en el pasado Balón de Oro.

En una entrevista en el podcast de Obi Mikel, el futbolista ha contado cómo fue el interés del Al-Hilal: "Nunca pensé en irme este verano. La oferta era enorme, pero tengo que ser honesto... fue difícil rechazar esa oferta".

"Cuanto más decía que no, más aumentaban la oferta económica. Habría cambiado mi vida, y nunca se dieron por vencidos. Pero dije: 'No, chicos, me quedo'", cuenta el delantero nigeriano.

Considera que tomó la decisión correcta, aunque reconoce que no fue nada fácil decir que no a esas cantidades de dinero: "Fue una decisión positiva para mi carrera. Aunque al fútbol también se juega por dinero, también hay mucho más".

Osimhen está considerado uno de los mejores delanteros de Europa. El año pasado, con el Nápoles campeón de la Serie A, fue uno de los grandes goleadores. Y a pesar de que sonó para muchos equipos decidió continuar en el campeón de Italia.