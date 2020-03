Tras la derrota en el derbi frente al Real Madrid y con la vista puesta en la eliminatoria de octavos de final de la Champions League, José Damián afianzó su confianza en los rojiblancos con una apuesta en el plató de 'El Chiringuito'.

El colaborador prometió que si los de Simeone se clasificaban para cuartos y eliminaban al Liverpool, se raparía el pelo. "Es la primera apuesta que hago en 42 años de profesión", reconoció.

Pues tras el asalto indio a Anfield, José Damián ha cumplido su promesa: "Las apuestas hay que cumplirlas". Se enfundó la elástica del Atlético de Madrid para cortarse el pelo y no dudó.

"Pensaba que no me iba a reconocer, pero has hecho un trabajo estupendo", afirmó el periodista, que quedó contento con el resultado y fue consecuente con su palabra.