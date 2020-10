La Noruega de Martin Odegaard y Erling Haaland, dos de los jugadores con más futuro en el mundo del fútbol, no estará en la próxima Eurocopa.

Cayó derrotada ante la selección de Serbia por dos tantos a uno y las dos estrellas del equipo lanzaron críticas a sus compañeros. Más el delantero del Borussia Dortmund, que no se mordió la lengua.

"No me sentí involucrado en el juego de mi equipo. Estoy de muy mala leche. Simplemente no estuvimos lo suficientemente bien. Es una decepción tremenda. Tuvimos una buena oportunidad para clasificarnos para la Eurocopa", afirmó el joven, uno de los goleadores más letales del fútbol actual.

Pero no fue el único crítico. Odegaard, del Real Madrid, apuntó directamente al equipo: "Es un golpe bastante duro. No pudimos estar más preparados para el partido, pero demasiados jugadores no tuvieron su mejor día".

La Serbia de Milinkovic-Savic fue demasiado para una Noruega que cuenta con unos jugadores brillantes, pero demasiado inexpertos. Y ya saben, en esto del fútbol la experiencia es crucial.