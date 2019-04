Nolito: "Pep nos ha hablado en inglés tras el partido y no me he enterado mucho"

LA CURIOSA ANÉCDOTA EN EL VESTUARIO DEL CITY

El delantero gaditano volvió a mostrar todo su 'arte' tras el partido ante el Barcelona. En una entrevista con Quim Domènech, Nolito reconoció una curiosa anécdota en el vestuario en la charla con Guardiola después del partido. "Pep nos ha hablado en inglés tras el partido y no me he enterado mucho", admitió Nolito.