El futbolista brasileño Jean, portero del Sao Paulo, fue detenido por violencia doméstica en la ciudad de Orlando (Florida) luego de propinarle a su esposa hasta ocho puñetazos en la cara en medio de una discusión en un hotel, informó la Policía local.

En la ficha policial del jugador de 24 años no figura quién fue la víctima, pero su esposa, Milena Bemfica, publicó varios videos en las redes sociales en los que, con la cara hinchada y amoratada y claras señales de golpes, acusa a Jean.

La ficha policial, con fotografía incluida, está publicada en la página web del Departamento Correccional del condado de Orange, al que pertenece Orlando, la ciudad de los parques de atracciones, donde Jean estaba pasando unas vacaciones junto a su esposa y los dos hijos de ambos una vez concluida la temporada de fútbol.

La detención del futbolista, cuyo verdadero nombre es Jean Paulo Fernandes, se produjo poco antes de la 7.30 de la mañana hora local (12.30 GMT) y la acusación contra él es de "agresión (violencia doméstica)", según la ficha.

El parte policial indica que Jean, que debió ser esposado por no "cooperar" durante la toma de declaraciones, y su mujer sostuvieron en el hotel en el que se alojaban una discusión en medio de la cual el portero la empujó al suelo desde la cama, se puso encima de ella y "la golpeó en la cara tres veces".

La víctima, "en defensa propia", de acuerdo a Edgar Castillo, el oficial que tomó declaraciones y firmó la declaración, golpeó a Jean en la cabeza con una plancha de pelo, que se rompió producto del impacto y le dejó al hombre una herida en la frente.

"Ambos se pusieron de pie y Jean seguía siendo agresivo con ella", según el parte, ante lo que la mujer le arrojó la plancha de cabello que le cayó en la pierna y le hizo un corte al arquero. La víctima "trató de salir de la habitación, pero Jean la agarró por el pelo y la arrastró al baño donde la golpeó en la cara cinco veces más", informó el oficial Castillo, quien señala que a su llegada a la escena observó que la cara de la mujer "estaba hinchada y tenía moretones debajo de ambos ojos".

La víctima recibió atención médica en el lugar mientras que Jean fue transportado a un hospital local donde se le trataron las heridas. El documento policial señala que Jean, ingresado sin incidentes en la Cárcel del condado Orange, fue "el agresor principal en este incidente y causó daños corporales de manera intencional".

El detenido no quiso que se notificara al Consulado de Brasil, de acuerdo al documento. Una portavoz de la Policía de Orange dijo a Efe no tener por ahora más información acerca de la detención de Fernandes. En las listas oficiales con los horarios de los detenidos para su primera cita con el juez no aparece su nombre ni en la ronda de la mañana ni en la de la tarde.

Jean, como lo conoce la afición, firmó a fines de 2017 un contrato por cinco años con el Sao Paulo, club que según medios periodísticos brasileños está evaluando si lo rescinde debido a la acusación que pesa contra el portero. Los medios de Orlando no se han hecho eco por ahora de la detención del futbolista.