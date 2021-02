Continúa la investigación en torno al fallecimiento de Diego Armando Maradona. Mario Baundry, abogado de Diego Fernández, uno de los hijos del exfutbolista, ha realizado unas declaraciones muy contundentes.

En palabras a 'Super Mitre Deportivo' afirma rotundo que Maradona "fue abandonado" y que "por ese motivo falleció". "Nadie hizo nada para ayudarlo. Si lo hubieran tratado con un poco de cariño, hoy estaría vivo. Desde el día que Diego se cayó y se golpeó en la cabeza, no le dieron nada para el dolor", ha señalado.

Además, asegura que podría haber más implicados en la causa y asegura que a Dalma, una de sus hijas, no la dejaron acceder a la habitación: "A Dalma no la dejaron entrar en esos días. Los médicos se confabularon para no contarle la verdad a la familia para que no sea internado un tiempo antes de su muerte. Está probado que a Diego la familia lo quería internar y los que estaban con él se opusieron".

Por último, ha asegurado que el "homicidio culposo" está probado "al 100 por 100" y augura una investigación "muy larga" en la que seguirán apareciendo nuevos nombres.

Maradona falleció tras ser intervenido de un coágulo en la cabeza. El '10' se encontraba recuperándose en su domicilio junto a su familia, allí donde acudían los médicos a diario. Entre ellos Leopoldo Luque, uno de los grandes señalados por parte de la familia del astro argentino, un ídolo en Argentina y en otros lugares del mundo como Nápoles, donde el gran estadio de la ciudad lleva su nombre.