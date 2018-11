Mueren siete miembros de un equipo juvenil de fútbol en un accidente de autobús en Perú

TRAGEDIA EN PERÚ

La caída de un autobús a un precipicio en la selva de Perú deja siete muertos y once personas heridas, de todas ellas solo un herido no pertenece al equipo juvenil de fútbol de la categoría Sub 14 del colegio Toribio Rodriguez Mendoza. El accidente ha tenido lugar en una carretera rural de la región del Amazonas.