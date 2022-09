José Mourinho 'ha dejado' por un momento el banquillo de la Roma y ha aparecido por sorpresa en el videoclip de la canción "Mel Made Me Do It", el último tema de rap del rapero británico Stormzy. El entrenador portugués hace un cameo y el cantante hace una referencia a él en la letra.

"Te encanta hablar de los viejos tiempos, son viejos como Annie, ¿estás bien? Prefiero no hablar como si fuera José", dice la letra.

Tras acabar esa frase, aparecen tanto el rapero como el técnico de la Roma poniéndose el dedo en la boca, simulando que están mandando callar.

Además, de fondo empieza a sonar unas famosas palabras que pronunció el exentrenador del Real Madrid después de perder un partido contra el Aston Villa cuando este era entrenador del Chelsea: "Prefiero no hablar. Si hablo, me meto en grandes problemas", dijo 'Mou' en 2014.

El técnico subió una foto a su perfil oficial de Instagram junto con el rapero: "Fue muy divertido hacer este cameo para el nuevo video musical de Stormzy que salió hoy. Me lo he pasado muy bien y es genial verle llevando joyería de Matilde (hija de Mourinho)".

Tras esta pequeña aventura exprés musical, Mourinho se centrará de nuevo en la Roma. Su equipo es sexto en la Serie A tras siete jornadas, a cuatro puntos del líder, el Nápoles.