Jose Mourinho, entrenador de la Roma, pasó al ataque tras el empate a cero en el derbi romano entre su equipo y la Lazio. El luso, en esta ocasión, puso su mirada tanto en el árbitro como en un jugador que ha tenido tanto enfrente como bajo su batuta, y que fue uno de los campeones del mundo de España en 2010.

Se trata de Pedro. El canario, actualmente en la Lazio tras defender los colores de la Roma en su día, fue el objetivo del entrenador portugués en la rueda de prensa posterior al partido entre los dos rivales de ciudad.

"Pedro es un gran jugador, pero se lanza a la piscina de una manera fantástica", dijo en palabras a 'DAZN'.

Y lo dijo incluso dos veces: "Podría dedicarse a la natación de lo bien que se lanza".

"No me defraudo que me echase..."

Esas declaraciones bien pueden ser como respuesta a las palabras de Pedro en verano de 2023, cuando habló de su experiencia con Mourinho en la Roma.

"No me defraudó que decidiera echarme. Sí lo hizo el tratar de hablar con él por saber el motivo y que me lo dijera a la cara... pero no quería", dice.

En ese sentido, Danilo Cataldi, compañero de Pedro, salió en defensa del canario: "Ha ganado algunos títulos más que Mou".

Algo que no es correcto, pues Mourinho suma 26 por los 25 del futbolista español de la Lazio.