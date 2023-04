Ryan Reynolds ha dado un paso más para tener a un equipo, a su equipo, en la Premier League. El actor, que tiene pendiente de estrenar junto a Hugh Jackman la película de Deadpool 3 de Marvel, ha logrado el ascenso con el Wrexham y ya forman parte del fútbol profesional del Reino Unido.

Porque el club que preside ya está en la League Two, y eso había que celebrarlo a lo grande. Lo hizo en plena rueda de prensa de Ben Foster, su portero.

"Esa camiseta es mía, ¡ahora!", le dijo a su guardameta, que no tuvo otra que quitarse su elástica delante de todos. Por suerte, tenía otra más.

Foster explicó lo que había pasado: "Antes del partido me envío un mensaje. Me dijo que no lanzara la camiseta a la grada".

"Huele realmente mal", insistió un Foster que volvió de su retiro para militar en el club galés.

Quince años han necesitado para regresar al fútbol profesional. Lo han hecho tras una campaña en la que han terminado con 110 puntos, y con 34 victorias en su casillero.