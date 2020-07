Zlatan Ibrahimovic sigue siendo un futbolista diferencial a sus 38 años. En la increíble remontada del Milan sobre la Juventus (4-2) jugó un papel crucial, anotando uno de los goles y regalando la asistencia a Franck Kessié en el segundo.

Y el sueco, habitual en sus llamativas declaraciones, afirmó al finalizar el choque que su equipo podría haberse proclamado campeón de la Serie A... ¡si le hubieran fichado al comienzo de la temporada!

"Pienso que si hubiera estado aquí desde el primer día habríamos ganado el 'Scudetto'", declaró en el canal 'DAZN'. "A mis 38 años no tengo el físico de antes, pero me siento muy bien", explicó el delantero.

"Me divierto mucho. Después de la lesión fui a la MLS porque quería sentirme vivo. Ahora sólo quiero jugar. Sé que no puedo hacer lo que hacía con 20 años, pero actúo con inteligencia. Si no marco la diferencia, me disgusto, no estoy aquí para ser una mascota, estoy aquí para dar resultados, ayudar a los compañeros y a los 'tifosi', señaló.

Y no podía faltar su habitual ironía. "Soy presidente, entrenador y jugador. Hago de todo, pero sólo me pagan como futbolista, eso es lo negativo", afirmó entre risas.

Desde que aterrizara en Milan en el mercado de invierno, Ibra acumula seis goles y tres asistencias en los 13 partidos que ha disputado. Unos números más que aceptables para un futbolista que muchos dicen que esta será su último curso en el fútbol.

Su AC Milan, ese que asegura que sería campeón si él hubiera llegado antes, se encuentra séptimo clasificado en la Serie A, muy lejos de los puestos que dan acceso a la próxima Champions League.