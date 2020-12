El mejor once femenino del año para la FIFA fue entregado con polémica. La futbolista estadounidense Megan Rapinoe fue incluida a pesar de que lleva desde el mes de marzo sin disputar un solo partido de fútbol.

Por ello, en un gesto muy aplaudido, ha lanzado un mensaje que pretende "visibilizar" a las jugadoras con menos foco. Ella misma ha emitido un comunicado en sus redes sociales: "Obviamente estoy honrada de ser reconocida por mis colegas alrededor del mundo que votaron por el equipo FIFA. Al mismo tiempo, me sorprendió que cubría los requerimientos para ser elegida ya que no he jugado desde marzo (¡2021, aquí voy!)".

"Tenemos tantas jugadoras fenomenales en el mundo y todos tenemos que hacer lo necesario para reconocerles. El hecho de que haya sido elegida revela una vez más que para impulsar nuestro juego, tenemos que invertir para que más jugadoras tengan la oportunidad de ser vistas en TV en sus países y globalmente mientras compiten para sus equipos y selecciones", señala la campeona del mundo con Estados Unidos.

"El futuro de nuestro deporte es tan brillante, el potencial es ilimitado, que nuestro compromiso para impulsarlo desde todos los ángulos tiene que igualar esto. De nuevo, estoy honrada y halagada de haber sido reconocida para este honor y espero con ansias el volver al campo en 2021. Felicitaciones a todas estar increíbles jugadoras del once ideal. Esperemos que sea otro gran año en el fútbol femenino. Felices Fiestas, deseando a todos salud y felicidad. Besos y abrazos, Pinoe", finaliza Rapinoe.