¿Sigue Leo Messi a su máximo nivel futbolístico? En 'El Chiringuito' tuvieron un intenso debate al respecto, con un titular demoledor aportado por José Luis Sánchez: "Messi está en el ocaso de su carrera".

Y Edu Aguirre coincidió: "Messi está en caída libre". Palabras que provocaron la reaccionaron de otros tertulianos e incluso de Josep Pedrerol.

"Comparad el partido del Barça ayer, con el del Madrid el martes. A ver quién está en el ocaso", respondió Josep Pedrerol.

"Messi va a ser un buen centrocampista porque es muy bueno. 30 metros atrás de lo que jugaba hace cinco años. Cuando está cerca del área no le da para irse. Y cuando tiene que ejecutar rápido, está lento", continuó con su argumentación Edu Aguirre.

Y fue Javier Balboa el que puso punto y final al debate: "Estamos desvariando un poquito. Evidentemente que no es el mejor Messi. No va a volver ese Messi que cogía el balón y se iba de cuatro, pero de ahí a decir que está en ocaso... no. Estando en el ocaso ha sido pichichi".