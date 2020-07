"Un pecado de juventud". Así definió José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, los hechos que tuvieron lugar en 1994, cuando el dirigente popular acabó bañándose en la fuente de Cibeles a pesar de ser aficionado del Atlético de Madrid "de cuna y de corazón".

"Yo he ido a Neptuno, claro que sí. Tengo que reconocer que incluso me bañé en Cibeles alguna vez con la selección española. En el Mundial de 1994, cuando ganamos a Suiza. Un pecado de juventud. Igual que he ido a Neptuno a celebrar títulos del Atleti tanto por la noche como al día siguiente, aunque no me he bañado", señaló el edil.

Por otro lado, explicó que, ya que el Atlético no puede ganar LaLiga, que lo haga el Madrid: "El jueves voy con el Real Madrid, esperemos que gane LaLiga. ¿Puede ganar el Atleti LaLiga? Entonces el Madrid es el mal menor".

"Voy con el Madrid después del detalle que han tenido y del compromiso con esta ciudad diciendo a sus aficionados que no vayan a Cibeles y que ellos tampoco van a ir. El gesto del Madrid es de diez pidiendo a la afición y renunciando que sus jugadores vayan a Cibeles. Tienen que dar ejemplo", apuntó Almeida en 'El Larguero'.

Paralelamente, afirmó que no se puede "prohibir legalmente" ir a Cibeles, pero que sí habrá controles: "No hay que ir a Cibeles, pero no tengo la capacidad de prohibirlo legalmente. Sí tengo la obligación de decir que quien quiera ir contra todas las recomendaciones, no lo vamos a poner fácil. Que sepan que va a haber que ir con mascarilla y se va a hacer un control de aforo muy limitado. Lo mejor es que no se vaya a Cibeles este jueves".

Por último, Martínez-Almeida volvió a reseñar que ve a su equipo alzándose con la Champions League esta temporada: "Ya dije que la Champions está peligrosamente preparada para el Atlético. El equipo del Cholo siempre ha dado la cara y en tres partidos con esas características...".