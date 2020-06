José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la ciudad de Madrid, es un gran seguidor del Atlético de Madrid y de la filosofía de Diego Pablo Simeone. "Tenemos que ir partido a partido en esta pandemia también", dice en una entrevista exclusiva a 'Jugones'.

"Si el Atleti ha sido capaz de aguantar en Liverpool... eso inculca un espíritu de lucha que ha sido útil para encarar esta situación", dice Almeida.

Asimismo, comenta las imágenes de varios sanitarios que, con sus banderas y bufandas del Atleti, cantaban eso de "nunca dejes de creer". "Los que están dando la cara en primera linea son los que no están diciendo a los demás que no dejemos de creer", afirma.

"Perdí en Lisboa en la prórroga, no perdamos con la pandemia también en la prorroga", sentencia el alcalde de la capital.

Atlético desde la cuna

Almeida ha relatado en 'Jugones' su férrea pasión por el Atlético de Madrid, que le viene gracias a su madre. "Mi madre es la que me inculcó el sentimiento atlético", afirma.

Junto a ella vivió la final de Champions de Lisboa, en la que el cuadro rojiblanco cayó en la prórroga tras el gol de Sergio Ramos en el minuto 93. "Hay una frase que me perseguirá siempre: 'mamá, no te preocupes. Esta vez no te va a pasar lo de hace 40 años. Esta vez ganas la Copa de Europa'", asegura que le dijo.

"La única vez que he sentido que le he fallado a mi madre. ¿Cómo puedo haberle dicho esto? Qué gafe", se lamenta el alcalde de Madrid.