Kylian Mbappé sorprendió con un contundente mensaje para el PSG tras un vídeo promocional del club. El texto, que iba directo hacia el club galo, hizo que hasta su técnico, Galtier, reconociera ciertas "discusiones" entre el jugador y la directiva. Ahora ha sido la madre del futbolista, en 'Public Senat', quien ha explicado qué pasó y el motivo de dicha publicación.

"Estaba en caliente y lo dijo con el corazón. Respondió como un nño que nació con las redes sociales", afirmó Lamari.

Y dice que habló con él antes de que escribiera lo que escribió: "Siempre se toma su tiempo para llamar a dos o a tres personas. Entendí su angustia... pero le dije que no era el momento de reaccionar".

"No, no quiero esperar. Conozco las consecuencias y las aceptaré. Eso me respondió", dice la madre de Kylian.

Porque Fayza Lamari cuenta que su hijo estaba "angustiado". "Todo se arregló muy rápido y no ha habido ningún conflicto", afirma.

"Nos avisaron de la grabación de esas imágenes, pero no sabíamos para qué era", prosigue.

Y ojo a su frase final: "El PSG siempre será el PSG... tanto si Kylian sigue como si se marcha. Los jugadores pasan, pero el club permanece".