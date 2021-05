El Sporting de Portugal ha ganado la Liga portuguesa 19 años después de su última consecución. El equipo verdiblanco salió a las calles de Lisboa a celebrar un título histórico. Entre el festejo y la alegría de los aficionados 'leones', ha destacado un sorprendente mensaje de la madre de Cristiano Ronaldo.

La familia de Cristiano es seguidora del Sporting, club que con el que el crack portugués comenzó carrera profesional. Por ello, Dolores Aveiro, madre del luso, salió al balcón de su casa a celebrar el título liguero del conjunto lisboeta.

Pero la cosa no quedó ahí y la madre del delantero charló con un grupo de aficionados que pasaba por allí. Fue en ese momento cuando Dolores lanzó un mensaje lleno de ilusión. "Hablaré con él (con Cristiano) para que vuelva", gritó la madre del futbolista después de que los hinchas jaleasen el nombre de su hijo.

Dolores no dudó en llenar de esperanza a los aficionados 'sportinguistas' con el posible regreso de su estrella. A pesar de los rumores que alejan al luso de la Juventus, Pavel Nedved, vicepresidente de la 'Vecchia Signora', ya dijo hace un mes que "Cristiano no se toca". El ex del Real Madrid tiene contrato con el conjunto turinés hasta 2022. Aunque Cristiano aún no se ha pronunciado sobre su continuidad con la Juve, tras una mala temporada del equipo de Andrea Pirlo. El cuadro bianconero es quinto en Seria A, en serio peligro de quedarse fuera de la Champions.