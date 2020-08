Una publicación de Rivaldo en redes sociales ha provocado un rifirrafe entre entre Vanderlei Luxemburgo y Luis Figo. El brasileño aseguró que Luxemburgo fue "su mejor entrenador"... y el exfutbolista luso reaccionó en redes sociales.

"Fiera, para mí fue el peor, muy malo", escribió Figo sobre la etapa del entrenador al frente del banquillo del Real Madrid, del 30 de diciembre de 2004 al 4 de diciembre de 2005.

Y Luxemburgo ha respondido a estas palabras: "No le guardo rencor". Pero le lanza un claro mensaje y asegura que él no fue el culpable de su marcha del Santiago Bernabéu. "Él salió del Real Madrid en un momento en el que tenía que salir. El club quería que saliera. El jugador no consigue entender que eso es algo que forma parte de fútbol profesional: salir de un club e ir a otro", afirma.

Y el preparador, olvidando estas palabras de Figo, quiso agradecer los elogios de Rivaldo: "Yo me quedo con la opinión de Rivaldo, que, como Figo, no fue un cualquiera, fue un jugador de altísimo nivel. Deja la opinión de Figo quieta".

En el verano de 2005, el futbolista luso dejó el Real Madrid tras cinco temporadas, después de recibir la carta de libertad. El fichaje del siglo, procedente del máximo rival, el FC Barcelona, se marchaba a los 32 años sin haber cumplido las grandes expectativas que se esperaban.