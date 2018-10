Lucas Hernández revela que el Real Madrid intentó ficharle

Lucas Hernández ha revelado en una entrevista con 'RMC' que el Real Madrid estuvo interesado en ficharle el pasado verano. El jugador del Atlético de Madrid asegura que su agente se lo comentó "un poco".

"Cuando me dijo que había la posibilidad de fichar por el Real Madrid le dije que no podía hacerlo. Soy una persona honesta y no podía ir al Real Madrid", confiesa el defensa rojiblanco.

Explica Lucas que acababa de renovar con el Atlético de Madrid, aunque no descarta su salida en un futuro: "El fútbol va muy rápido, si llega una oferta irrechazable...".