'Jugones' desvela las palabras que dijo Cristiano Ronaldo al Real Madrid: "No me lo merezco"

UNA NOTICIA DE 'JUGONES'

La situación de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid es límite. 'Jugones' desvela que Cristiano Ronaldo está "enfadado", en palabras de Jorge Mendes. Además, 'Jugones' asegura que el portugués dijo al Real Madrid: "Me voy a ir, no me lo merezco, me voy de España".