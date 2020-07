Es ineludible que, cuando Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid hace poco más de dos años, hubo un futbolista que se erigió sobre el resto para llevar las riendas del navío blanco: Karim Benzema.

El delantero francés ha destapado su faceta más goledora tras la marcha del luso a la Juventus, siendo el máximo anotador del equipo estas dos temporadas.

En la presente, el 'Gato' está a tan solo tres goles de dar caza a Leo Messi en la lucha por el pichichi de LaLiga.

Durante 'El Chiringuito' se puso en debate el estado de forma del astro argentino en comparación con la dinámica que viene trayendo el galo meses atrás. 'Loco' Gatti habló claro y no dejó ápice alguno de duda en sus palabras.

"Messi es un crack, pero hoy Benzema es superior que Messi. No está bien, hace rato que no está bien. Benzema está rindiendo mucho más que Messi. Hacía mucho tiempo que no veía a un jugador del Madrid, quintando a Cristiano, así", señaló el exportero de Boca Juniors.

Posteriormente, resaltó la importancia del francés en la 'Casa Blanca': "Benzema es el Madrid. Futbolísticamente, en goles, en presencia, habla, está metido en el partido... Messi no está, no es el Messi que uno quiere ver".

"No te da la sensación de que te pueda ganar el partido. Es una cosa lógica, son 33 años y llega un bajón. Ese Messi que corría en el aire no lo vamos a ver. Los deportistas a partir de los 30 años empiezan a caer", zanjó Gatti, que sembró la polémica entre los colaboradores.