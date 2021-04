"Espero que Neymar no venga al Barça". Esa fue la demoledora frase del Lobo Carrasco en 'El Chiringuito' cuando le preguntaron por el futuro más inmediato del club azulgrana.

"Deseo que no. Lo he dicho muchas veces. En la vida hay que saber dar un cambio... Él se fue, es un error de él. El dinero no lo es todo. Creo que es mejor que no venga.", expresó el tertuliano.

"Suárez, Messi y Neymar ya hicieron la obra de arte. Mi apuesta es Fati, Haaland... vamos a ver Griezmann. Quizá Dembélé si siga en esta línea...", señaló Lobo.

Además, sobre Leo Messi, aseguró que sigue pensando que se marchará a final de temporada: "Yo aun no estoy con que Messi se vaya a quedar a pesar de todo lo que está diciendo. No lo digo por la derrota ante el Granada, yo me he mantenido en lo mismo. Yo estoy ilusionado con la gente que viene fuerte desde abajo. Me parece que puede llegar a ese nivel de los cinco o seis mejores".