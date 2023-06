Ilkay Gundogan ya es nuevo jugador del Barça. El alemán, que levantó la Champions League con el Manchester City, llega al club culé gratis tras quedar libre con los 'skyblues'. Dos años estará, al menos, en la Ciudad Condal... dejando atrás una etapa dorada en el equipo de Pep Guardiola.

Precisamente fue al catalán la que Gundogan reconoce fue su llamada más complicada. Fue cuando le dijo que dejaba el City... y es que el mediocentro está eternamente agradecido al entrenador español.

"Una de las llamadas más difíciles fue a Guardiola cuando le dije que me iba", afirma.

Y explica: "Tan solo pude darle las gracias. No solo por esta temporada, o por todos los trofeos, sino por traerme aquí".

"No olvidaré cuando me lesioné en el Dortmund y tuve que operarme. Me preocupaba que el City rompiera el trato... pero Guardiola me llamó y me dijo que no me preocupara. Que me querían. Que me esperarían sin importar el tiempo", cuenta.

Además, revela una de sus charlas con Pep: "Un día me dijo que ojalá pudiera jugar con once centrocampistas. Que veíamos el juego cinco pasos por delante".