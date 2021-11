"Me hubiese gustado que Messi a última hora dijese que jugaría gratis". Estas palabras de Joan Laporta ya tienen respuesta de Leo Messi. Y el argentino parece no estar muy contento.

En una entrevista a 'Sport', Messi ha respondido de manera contundente: "Nadie me pidió jugar gratis pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar las palabras que dijo el presidente".

"Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco", ha dicho el delantero del PSG.

Su salida del Barça fue traumática: "Hice todo lo posible por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis. Se me pidió que me rebajara el sueldo un cincuenta por cierto y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar más al club. Las ganas y el deseo mío y de mi familia era de quedarnos en Barcelona".

"Ganar la Champions con el PSG"

Si Messi eligió el PSG como nuevo destino fue por su ambicioso proyecto. Así lo explica: "Cuando tomé la decisión de venir al PSG fue porque tiene una gran plantilla, deseo de seguir creciendo como club, de ganar la Champions tras tantos años intentándolo".

La delantera que forma con Neymar y Kylian Mbappé es, seguramente, la de más quilates del mundo. "Con Ney tengo relación de hace tiempo, seguíamos hablando pese a no jugar juntos", confiesa Messi.

Con respecto a Mbappé, asegura que al comienzo "fue raro": "Con Kylian al inicio fue raro porque no sabíamos si se quedaba o se iba. Él estaba con sus cosas. Por suerte nos vamos conociendo más, tanto dentro como fuera del campo. Nos llevamos espectacular. Hay un grupo bueno y sano en el vestuario. La verdad es que muy bien".