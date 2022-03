José María Gutiérrez 'Guti' y Cristóbal Soria protagonizaron uno de los grandes momentos en 'El Chiringuito' que presenta Josep Pedrerol. El exjugador del Real Madrid y colaborador del programa respondió al también colaborador y exdelegado de campo del Sevilla a causa del ADN del Real Madrid y de la eliminatoria del PSG.

Y es que Soria habló, más que de ADN, de la fortuna que tuvieron los blancos para remontar en el duelo de octavos de final ante los galos en la Champions League.

"Has hablado del ADN, y no de la flor en el culo que tuvisteis contra el PSG", comenzó Soria... y Guti respondió.

Porque para el mediocentro del Real Madrid lo sucedido ante los franceses es parte de la historia de los blancos.

"No me has debido escuchar... te debió llegar un mensaje. En un momento determinado en que pensábamos que era imposible pasar llegó el ADN del Real Madrid", afirmó 'Guti'.

Soria respondió: "Que Marquinhos se la dé a Benzema para que la empuje, que Donnaruma cometa un error de juvenil como si tal cosa..."

"Y qué hace el Madrid, ¿la tira fuera?", prosiguió Guti. "El ADN es que después de ver una eliminatoria tan complicada contra el PSG se le puedan meter tres".

Para terminar, sentencia: "Eso pasa muchas veces. Si pasa una vez, es flor; si pasa muchas, es ADN".