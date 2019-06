Lago Júnior, tras la vuelta del Mallorca a Primera: "Mi mujer me tiene cogido por los co..."

Lago Júnior celebró por todo lo alto la remontada del Mallorca frente al Deportivo de la Coruña que certificó el ascenso del club balear a Primera División.

El futbolista dejó una de las frases más comentadas de la noche: "Lo voy a celebrar con los compañeros y con la mujer, que me tiene cogido por los cojones. Va conmigo a todos los lados donde voy. Me hace un marcaje de Sergio Ramos, no deja ni un centímetro", afirmó declaraciones a Cope.

Su mujer, Fabiola, bromeó asimismo con las declaraciones del futbolista: "Es verdad, afirmativo. No lo pienso soltar en toda LaLiga [...] Se puede ir de fiesta con los compañeros, pero yo también voy", afirmó.