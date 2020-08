"Tranquilícese por favor, será bueno para usted, para su salud y será bueno para el fútbol". Este es un extracto de la carta que la RFEF ha enviado a LaLiga y en concreto a Javier Tebas.

En ella la Federación rechaza el calendario propuesto y pide "calma" al presidente de LaLiga. "Leyendo esta carta y el conjunto de los últimos escritos y comunicados de su autoría, me permito sin ningún tipo de acritud, recomendarle o aconsejarle que ponga un poco de calma en su estado de ánimo", afirma.

"Esta RFEF no puede autorizar el calendario de competición propuesto por la LNFP, mientras no se resuelvan, por parte del CSD los conflictos planteados y mientras las autoridades competentes no garanticen la opción de iniciar las competiciones oficiales de fútbol de ámbito estatal en su conjunto", afirma la RFEF sobre la propuesta de arrancar el fútbol el 12 de septiembre.

Y va más allá. Porque en caso de que LaLiga decidiera realizar el sorteo del calendario, la RFEF acusaría a Javier Tebas de "fraude".

"Le anuncio que en el supuesto en que organice un sorteo 'no oficial' de las competiciones oficiales de fútbol en España va a ser inmediatamente denunciado por fraude en las competiciones ante el CSD y ante los organismos internacionales del fútbol", finaliza.