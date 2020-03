'Chimy' Ávila, delantero de Osasuna, prosigue con la recuperación de la lesión que tuvo en el ligamento cruzado de la rodilla, que le mantendrá apartado de los terrenos de juego hasta la temporada que viene.

"La recuperación de mi lesión va bien, pero es lenta. Puedo salir de casa con autorización para ir a rehabilitación. Mi lesión de rodilla no es nada para todo lo que he vivido", afirmó el jugador en una entrevista exclusiva en 'El Chiringuito'.

Durante el programa, contó las dificultades que tuvo en su juventud: "Mi hija nació cuando ya tenía 20 años. Llevaba dos años sin jugar y estaba trabajando de albañil con mi padre. Salía de trabajar y me iba en bicicleta a la clínica para no gastar el dinero del autobús y que mi mujer pudiera comer a mediodía porque hasta por la noche no volvía a casa".

Poco después de nacer su hija, le detectaron problemas respiratorios y fue un punto de inflexión para Ávila: "Cuando mi hija tuvo problemas respiratorios y los médicos no le daban vida, lloré mucho y recé diciéndole a Dios que si me dio a mi hija por qué me la quería quitar. Al día siguiente fuimos a la clínica y a mi hija le habían cambiado de habitación y le habían quitado los respiradores: se había curado"

Por otro lado, los colaboradores le preguntaron por los rumores que hubo en torno a su fichaje por el Barcelona: "¿El Barça? Siempre tuve la cabeza en la tierra y me centraba en la salvación de mi equipo. Fueron rumores muy fuertes y afectan, aunque siempre estuve centrado".

"¿Madrid o Barça? Yo prefiero jugar, mientras esté en el campo... ¿A quién no le gustaría jugar con Messi o con Sergio Ramos? Lo que me quedaría bien sería el blanco y celeste (argentina)", concluyó el futbolista de Osasuna.