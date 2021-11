No han pasado ni 24 horas desde que Leo Messi recibiera su séptimo Balón de Oro en el Théâtre du Châtelet y ya están lloviendo críticas sobre 'France Football' y la organización del Balón de Oro.

Primero, Cristiano Ronaldo fue quien cargó contra la publicación gala por, según él, tratar de aprovecharse de su imagen para promocionar la gala en base a unas declaraciones que el luso afirma no haber hecho.

Por otro lado, Iker Casillas, excapitán del Real Madrid y la selección española, ha criticado a la organización por su criterio a la hora de elegir al ganador.

El último en unirse a esta corriente ha sido Toni Kroos. En su podcast, 'Einfach mal luppen', el centrocampista alemán ha señalado que su 'podio' habría estado ocupado por Karim Benzema, Robert Lewandowski y Jorginho.

"En primer lugar, debo decir que no me interesan, en absoluto, los premios individuales. No obstante, si los hay, deberían ser justos. En mi opinión, este no es el caso en absoluto. Para mí, Benzema habría sido el número 1 si realmente estuvieras eligiendo al mejor jugador individual del año pasado, porque veo de cerca lo excepcional que es", ha explicado.

"No hay duda de que Messi está al lado de Cristiano Ronaldo como el jugador de esta década y tiene cualidades que otros nunca tendrán. Lo que falla en la elección es sobre todo el primer puesto", ha añadido el teutón.