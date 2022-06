Toni Kroos reaccionó con un gran cabreo ante las preguntas de un periodista alemán al término del encuentro correspondiente a la final de la UEFA Champions League ante el Liverpool. El conjunto blanco levantó la ansiada 'decimocuarta', una edición muy especial después de varias remontadas épicas. Sin embargo, algunos insisten en restarle mérito a los de Carlo Ancelotti.

En pleno estado de euforia tras haber conquistado una nueva 'Orejona', Kroos no pudo ocultar su tremendo enfado con un periodista alemán. "Tenías 90 minutos y me haces dos preguntas tan malas", declaró el '8' llevándose las manos al rostro al no poder creerse lo que estaba escuchando. Pocos instantes después abandonó la entrevista.

Ahora, el centrocampista alemán ha querido explicar su famoso 'encontronazo' en el podcast 'Einfach mal luppen' de su hermano Félix Kroos. "Puedes preguntar: '¿Cómo has visto el partido? Yo no habría dicho que los pusimos contra la pared desde el primer minuto hasta el 90", arrancó.

"Soy el primero en decir que fue un partido igualado y que, probablemente, el Liverpool tuvo algunas ocasiones más. Pero ganamos el partido, como en los últimos meses. Pero en lugar de ello quería oír que vencimos injustamente. Me importa una mierda en una final, hay que ganarla", añadió el jugador del Real Madrid.

Kroos recordó que lo más importante de las finales simplemente es ganarlas. "En ese momento sólo estaba cabreado. Estaba cabreado con él. Por supuesto que tuvimos que pasar dos o tres fases de presión, también se lo dije cuando hizo la pregunta. Pero eso es normal. ¿Qué esperas? ¿Que dominemos al Liverpool durante 90 minutos? Son un equipo de clase mundial. Había que ganarles y eso es lo que hicimos", sentenció.

El alemán ya es uno de los jugadores que ha pasado a la historia del Real Madrid y la UEFA Champions League. Hasta en cinco ocasiones ha conquistado esta competición, cuatro de ellas con el conjunto blanco y una en su etapa anterior con el Bayern de Múnich.