Jules Koundé ha reaccionado en su cuenta oficial de 'Twitter', ante las dudas de una persona hacia su lesión tras caerse de la convocatoria del próximo encuentro del Sevilla ante el Valencia.

El usuario mandó un mensaje que posteriormente borró: "Koundé a mí ya es que me parece una broma todo. Un golpe en la espalda, con todos los fisios que tienen, ¿y no se ha recuperado todavía? Maricona, es lo que es. Y muy poco compromiso, lo tenía que decir. Y lo he defendido muchísimo, ojalá me calle la boca hasta que se vaya".

Koundé estalló ante estas palabras y respondió: "¿Tú eres médico? Inútil". Además, está recibiendo el apoyo de la mayoría de los sevillistas en redes sociales.

El francés está atravesando uno de los momentos más complicados desde su llegada al Sevilla, ya que no es habitual ver al joven central lesionado. Una caída desafortunada frente al Getafe hizo que se perdiera el inicio del partido ante el Real Betis al retirarse del calentamiento por molestias.

Es cierto que Koundé pudo disputar los minutos restantes del derbi sevillano el domingo pero, tan solo dos días después, el club ha hecho oficial la convocatoria para el partido en Mestalla y en la cual no aparece el defensa francés. No obstante, Julen Lopetegui confía en poder recuperar al jugador para el choque liguero ante el Celta de Vigo.