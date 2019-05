Klopp: "No soy un perdedor, no creo que haya tenido mala suerte en mi carrera"

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, ha asegurado que sus jugadores han "aprendido" y "mejorado" mucho desde la pasada final de la Liga de Campeones, en la que cayeron ante el Real Madrid, que supuso un "punto de partida", y ha explicado que este sábado en la final ante el Tottenham será necesario que mantengan sus "fortalezas", entre ellas la "velocidad".

"Si se pierden seis finales seguidas hay que preocuparse, pero ahora tenemos una oportunidad. Fueron tres goles extraños que normalmente no concedemos. Hay que aceptarlo. Aprendimos mucho desde que trabajamos juntos, hemos mejorado y aprendido mucho. La final no fue tan importante para nuestra mejora, fue un punto de partida. Del partido no aprovechamos mucho", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el preparador alemán afirmó que los equipos son "distintos", y que "la edad es algo bueno" en este tipo de citas. "Los chicos jugaron bien en esa final, nos sorprendió; tuvimos que jugar la fase eliminatoria, llegamos a la final, tuvimos mucha presión ante el City y en Roma y no pudimos ser tan sólidos como ahora", recordó.

"Hay que estudiar las tácticas, cómo queremos comportarnos y mantener las fortalezas, como nuestra velocidad. Se dice que no jugamos el mismo fútbol que antes, pero la gente se acostumbró a este fútbol más maduro. Por eso conseguimos esos 97 puntos, fuimos muy constantes", continuó. "Hay quien puede decir que nosotros somos favoritos. Antes del partido, no veo mucha ventaja", expuso sobre el favoritismo de los 'reds'.

A pesar de haber caído en dos finales de 'Champions', Klopp no considera que haya tenido mala suerte en su carrera. "¿Cree que he tenido mala suerte? No he tenido mala suerte, pero ha habido algún problema", dijo.

"Seguramente bato el récord de las semifinales y si escribiera un libro no lo compraría nadie. La gente igual piensa que soy un ganador, pero eso no es lo importante. Antes de llegar a las finales gané pequeñas cosas. No hemos estado del lado afortunado; pero si se trabaja para conseguir la suerte, la suerte llega", apuntó.

Así, espera hacer historia con el Liverpool, al que desea seguir ligado muchos años. "Es una historia de amor entre el club y yo y espero que aún sigamos un par de temporadas más. Es el partido más importante a nivel mundial y de clubes", indicó.

En otro orden de cosas, el técnico 'red' confirmó que Roberto Firmino se encuentra disponible. "Está listo, otra cosa es que vaya a empezar. Espero que no le haya pasado nada desde que se ha bajado del avión", señaló con su habitual sonrisa.

Sobre las similitudes entre ambos finalistas por las remontadas de semifinales, afirmó que "se han hecho las cosas paso a paso". "Respeto mucho lo que ha hecho Pochettino, tenía un grupo de mucho talento cuando llegó y lo que ha hecho e impresionante. Si el Ajax hubiese pasado, lo hubiese merecido; el Barcelona estaba muy acostumbrado a este tipo de situación. Es una verdadera final de fútbol", explicó.

Por otra parte, Klopp valoró la posibilidad de que se cambie el formato de la 'Champions'. "Si las semifinales fueran la final, sería perfecto, una final a ida y vuelta. Creo que no hay que cambiar nada, es un torneo estupendo. Cuando era pequeño me encantaba, me sigue encantando ahora, hay muchas oportunidades para muchos equipos", subrayó.

Finalmente, espera contar con el apoyo de los aficionados de su país, Alemania. "Me decepcionaría que hubiese muchos alemanes que animasen al Tottenham, porque no hay alemanes. Hay un surcoreano que habla un poco alemán", concluyó.