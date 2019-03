Kepa: "No me he visto fuera del Athletic porque nunca lo he estado"

Kepa Arrizabalaga, portero internacional del Athletic Club que renovó para las siete próximas temporadas, ha asegurado en Lezama que no se ha "visto fuera" del Athletic porque no lo ha estado nunca.

"No me visto fuera porque no lo he estado", ha asegurado el meta internacional en una comparecencia antes los medios en Lezama, en la que ha negado que pasase reconocimiento médico con el Real Madrid y que hubiese llegado a un acuerdo con el club blanco, pero no que haya estado a punto de fichar por el club presidido por Florentino Pérez.

"Se han dicho muchas cosas que he hecho y dicho, pero la única decisión que he tomado es seguir en el Athletic mucho tiempo", ha resumido, reiterando que está "muy feliz" por su renovación hasta 2025 y con una cláusula de 80 millones de euros.

Sí ha llegado a confesar que la negociación para su renovación, que ha durado 16 meses, "se ha alargado en el tiempo más" de lo que pensaba".

"Se ha armado un revuelo muy grande, pero no ha sido una negociación muy diferente a otras, aunque se ha alargado en el tiempo", ha añadido.

"He necesitado mi tiempo y mucha gente no lo entenderá, pero he tomado la decisión cuando yo he querido y he considerado oportuno", ha asegurado.

Ha apuntado que, además, durante las negociaciones "la conversación siempre ha sido muy fluida con el Athletic", que "ha estado al tanto de todo".

En todo caso, ha reconocido que ha habido "clubes" que se han interesado por él a partir del 1 de enero, cuando ya podía negociar con otras entidades al estar a solo seis meses de la finalización de su anterior contrato, pero no ha querido "dar nombres" cuando se le ha apuntado si uno de ellos era el Real Madrid.

También ha negado que hayan sido las palabras de Zinedine Zidane, asegurando que no quería un portero para su plantilla cuando todo el mundo esperaba la firma de Kepa por el Madrid, lo que haya "cambiado el paso" de la situación.

"No me cambió el paso porque no había decidido nada. Estaba en situación de elegir mi camino y me he tomado el tiempo que necesitaba", ha insistido.