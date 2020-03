Jose Mourinho desearía que las redes sociales no existieran para que Harry Kane no hubiese dado la entrevista que ha dado en Sky Sports. El delantero inglés, gran estrella del Tottenham, ha confirmado que está dipuesto a abandonar el club de Londres si el equipo no progresa como debe progresar.

"Amo a los Spurs y siempre los amaré, pero no soy de esos que se quedan por el hecho de quedarse. Soy un jugador ambicioso y quiero ser top, y si siento que no vamos en la dirección correcta... No podría decir que sí y no podría decir que no", afirmó.

Con todo, Kane ve con ilusión el futuro del Tottenham y la llegada de títulos: "Tenemos un equipo fantástico desde hace unos años, pero no hemos ganado nada. Es complicado de aceptar para un jugador, que desde fuera se ve que tenemos equipo para ganar cosas. Quiero ganar en todo lo que hago, pero nos acercamos y no lo logramos".

Tiene palabras de elogio para Mourinho también: "Es honesto. Te dice si haces algo bien o no, si le gustas o no. Para mí es genial poder trabajar con él. El año que viene será su primera oportunidad de integrar sus valores y veremos qué sucede. Quiero ganar trofeos con el equipo, y quiero hacerlo más pronto que tarde".

De momento, el Tottenham está fuera de puestos de la Champions League en una Premier que, como todas las grandes Ligas, está parada por el coronavirus. En Europa, cayeron ante el RB Leipzig.

Mientras tanto, él se recupera de una lesión muscular que le ha tenido K.O. durante varios meses, y que se ha unido a una importante plaga de bajas que tiene Jose Mourinho en el Tottenham.