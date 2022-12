No ha podido ser más claro Pep Guardiola a la hora de hablar del caso de Kalvin Philips. El entrenador del Manchester City fue tajante con el futbolista y no dio rodeo alguno sobre el motivo por el cual el ex del Leeds, internacional con Inglaterra en el Mundial de Qatar, no se está entrenando con el resto de sus compañeros.

"No está lesionado. Ha llegado con sobrepeso", afirmó el entrenador de Santpedor sobre el mediocentro.

E insiste: "No ha llegado en condiciones para entrenar y para jugar".

"Cuando esté listo volverá y jugará. Le necesitamos. Mucho", matizó Guardiola sobre su futbolista.

Los internacionales ingleses volvieron al trabajo del Manchester City el pasado miércoles, pero mientras el resto se ejercitaron con el resto del grupo a Kalvin le dijeron que no.

Tampoco estuvo en la convocatoria ante el Liverpool de la Carabao Cup, algo que sí hicieron los demás que estuvieron en Qatar.

De momento, las lesiones no están permitiendo al jugador tener continuidad con el Manchester City, que pagó más de 50 millones de euros al Leeds por él el pasado verano.