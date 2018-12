Kaka arremete contra Mourinho: "Nos enfrentamos muchas veces, yo creía que debía escogerme"

EL BRASILEÑO HABLA DE SU EXENTRENADOR EN EL REAL MADRI

Kaka no tuvo precisamente un exitoso paso por el Real Madrid. El brasileño, en una entrevista, ha arremetido contra Jose Mourinho por no ponerle en el equipo. "Yo pensaba que debía jugar y él que no. No me daba argumentos, dijo que era su elección", dice. Lo vemos en 'Jugones'.