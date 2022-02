El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia continúa afectando directamente al mundo del deporte. Vasyl Kravets, jugador ucraniano del Sporting, estaría dispuesto a dejar el club, a pesar de tener contrato en vigor, para desplazarse hasta su país y participar en la guerra. "Quiero ir al frente y ayudar a mi gente", aseguró el defensa.

"Pero no puedo ayudar porque no sé cómo disparar, cómo moverme, cómo recargar un arma... pero la verdad es que quiero ayudar. Si pudiera ir, iría al frente a defender mi territorio. Es obligatorio para el corazón de los ucranianos", añadió el defensa en una entrevista concedida a 'A Diario' de 'Radio Marca'.

Kravets pone nombre y apellidos a quien, para él, es el culpable de lo que está ocurriendo entre ambos países: "Están matando a gente, a civiles, en hospitales... todo es culpa de Putin, no quiero decir que es culpa de Rusia, pero sí de Putin. Somos un país que quiere vivir tranquilo. No queremos atacar a nadie, queremos vivir bien y tranquilos".

El lateral izquierdo del conjunto asturiano reconoce que la situación se está volviendo insostenible para él: "No duermo nada. Mi madre me llama, escucho disparos... Estoy entrenando pero solo pienso en mi país, en mi familia... Mi mujer llora 8 o 10 veces al día, es increíble. Mi familia está bien pero... tienen miedo".

"Yo llamo y digo: 'ánimo' y ellos dicen 'gracias' pero no puedo hacer nada más. Y a los 30 minutos... vuelvo a llamar", confesó.

A pesar de las complicaciones en estos momentos para viajar, el ucraniano no dudaría en tratar de ayudar a proteger su país: "Casi todos nuestros aeropuertos están bloqueados. Si mi país necesita de todos para defender a nuestro país, me voy. Hablo con el Sporting y me voy", concluyó Kravets.

Posteriormente se pasó por los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' para corroborar su versión: "Mi familia no sé qué puede hacer ahí, se sientan en casa y no pueden moverse por si hay bombardeos. Mi padre, mi hermano, mi tío, mis amigos... todos están allí. Vamos a defender nuestro país, no podemos rendirnos. Si quiere entrar con su gente, que entre. Hay muchos rusos que mueren pero ellos son los atacantes, nosotros somos los que nos estamos defendiendo".

"En esta situación solo hay un culpable: Vladímir Putin. Él lleva ocho años atacando a Ucrania. Es una mala persona, el único culpable. Quiere matar a muchas personas. Es una situación muy triste para mi familia y para mí. Gracias por el apoyo que estamos recibiendo", zanjó.