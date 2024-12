El juez deniega la cautelar al Barça para inscribir a Dani Olmo

El FC Barcelona está en serios problemas. El Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona ha denegado al club la cautelar para inscribir a Dani Olmo en LaLiga. El atacante ha estado inscrito en este comienzo de temporada, pero ahora la justicia ha paralizado su prórroga para la segunda parte del año.

Hay una nueva fecha clave, próximo lunes. El Barça presentará una nueva demanda el lunes 30 de diciembre en un juzgado de primera instancia para intentar lograr la cautelar para que el internacional español pueda seguir jugando en la segunda mitad del curso.

El club dirigido por Joan Laporta no cumple con el 'fair play' financiero y no puede inscribir al campeón de Europa con España este pasado verano. Fue su fichaje estrella... y ahora podría terminar en desastre. Porque en caso de no ser inscrito, podría quedar libre a partir del próximo 1 de enero.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ya dijo a comienzos de diciembre que confiaba en el Barça para encontrar una solución: "Espero y deseo que el Barça lo logre, soy positivo y optimista. Al final el Barça siempre consigue inscribir a los jugadores, pero ya veremos… Además, es un jugador que me gusta mucho".