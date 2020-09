A falta de poco más de 15 días para que se cierre el mercado de fichajes, los equipos ya se encuentran perfilando sus plantillas de cara a esta temporada que ya acaba de empezar.

Más pendientes de salidas que de entradas se encuentran Real Madrid y Barcelona. En 'El Chiringuito', Edu Aguirre expuso el que para él sería el once ideal de Zinedine Zidane con el Real Madrid, fijando un tridente formado por Vinicius, Benzema y Rodrygo.

Ante la disposición de Aguirre, Quim Domènech salió al paso para afirmar que ese once no daba "miedo": "Miras el equipo del Madrid y no me da miedo". "El Bayern tampoco te daba miedo", le respondieron algunos colaboradores en tono irónico.

"Veo al Madrid y veo al Barça, y creo que el Barça es favorito a ganar LaLiga este año", reseñó Quim, que contó con el apoyo de Josep Pedrerol, quien coincidió con el periodista a la hora de apuntar a que el conjunto azulgrana es el favorito para ganar LaLiga.