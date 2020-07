Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, ha hecho balance de la temporada en la mañana de este jueves. Y ha dejado un titular sobre el VAR: "El árbitro se equivoca y el VAR, también". Y Josep Pedrerol le ha contestado en su editorial.

"Dice Velasco el árbitro se equivoca y el VAR también. Pues no. La máquina no se equivoca, se equivocan los que no se saben el reglamento, los que un día dicen una cosa y otra día otra. Se equivocan los que no avisan al arbitro para que vaya a ver la imagen al monitor", afirma el presentador de 'Jugones'.

Y finaliza con una frase muy contundente. "No falla el VAR, fallan, y demasiado, los del VAR", sentencia.

Carballo, por su parte, ha defendido en su comparecencia la mejora de la tecnología con respecto a la temporada pasada: "Los índices de acierto han sido muy elevados, más altos que la anterior y los asistentes han tenido unas estadísticas espectaculares mejorando un 2% su porcentaje respecto al año anterior".