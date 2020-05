Con la competición cerca de reanudarse, los equipos del fútbol profesional español se están sometiendo durante esta semana a test de coronavirus masivos para iniciar a la mayor brevedad posible la 'desescalada' a la normalidad.

Las autoridades han destinado una partida de 11.000 test para los futbolistas, sin embargo, hay algunos jugadores que exigen más garantías de seguridad, si cabe, a las ofrecidas ya por LaLiga y sus equipos.

A esto se refirió Josep Pedrerol, visiblemente enfadado, en 'El Chiringuito': "Me parece una frivolidad decir que los futbolistas merecen 11.000 test. Y que a pesar de eso no quieren concentrarse porque la habitación es muy pequeña. A mi eso me sienta mal".

"Ha habido un repunte de contagiados en los sanitarios y algunos de ellos están yéndose a hoteles para no contagiar a sus familiares y los futbolistas se quejan por concentrarse en suites", zanjó el presentador, siendo muy crítico con la actitud de los jugadores.