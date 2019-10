El veterano periodista José María García ha querido matizar sus declaraciones sobre el fútbol femenino. Lo calificó como "una mentira", preguntándose cuántas jugadoras profesionales "llegan a portería desde el saque de esquina".

"Lo único más plomizo que una etapa ciclista es ver un partido de fútbol femenino", defendía García, unas declaraciones que han levantado mucha polémica y ante las que ha salido al paso.

"He cometido un error por no aclarar debidamente que el fútbol femenino es una mentira, pero que las chicas no. Es posible que tenga parte de culpa y pido perdón a las chicas por no razonar el comentario que sigo manteniendo. El fútbol femenino es una mentira en su organización", explica García en 'Cope'.

El periodista cree que "han empezado la casa por el tejado", reafirmando sus palabras sobre el porcentaje de jugadoras profesionales que, según su punto de vista, "no llegan al córner".

"No tienen ninguna culpa. Si yo las aplaudo y, en la medida que las pueda ayudar, les voy a ayudar", afirma García.

Multitud de críticas por sus comentarios

Las críticas recibidas en las últimas horas por estos comentarios han sido muchas y muy duras contra el periodista. Una de las más compartidas ha sido la de Marta Corredera, jugadora del Levante e internacional con la Selección.

"Somos personas, ante todo. Respetamos y queremos que se nos respete. Fin", escribía la jugadora en su cuenta de Twitter.

Lo cierto es que los ataques de García al fútbol femenino no solo se referían al nivel organizativo. "Un alto ejecutivo del Atlético me ha dicho que el juvenil masculino ganaría 10-0 al primer equipo de las chicas", dijo en sus primeras declaraciones.

Además, cuestionó los datos de asistencia a partidos como el que se disputó en el Metropolitano entre Atlético de Madrid y FC Barcelona: "Van 70.000 al Metropolitano, pero son 70.000 invitaciones. Al siguiente partido son 1.200".