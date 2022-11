La imbatibilidad del Burgos finalizó en el descuento ante el Mirandés en la jornada 11, cuando encajaron su primer gol de la temporada. Sin embargo, en ese partido no estaba José Antonio Caro, que continuaba con su racha particular sin encajar. Una racha que ha finalizado tras el gol de Elady para el Tenerife, pero no evitó que 'Churripi' se haya convertido en el portero del fútbol español con más minutos consecutivos sin recibir gol.

Caro llevaba sin encajar desde la temporada pasada, el 10 de abril de 2022, cuando Sergio Camello le marcó con el Mirandés. Desde entonces, comenzó una marca que se ha convertido en histórica: 1.293 minutos imbatido. Como fue expulsado en esa jornada 11 ante el Mirandés, no encajó en ese tanto ni tampoco los dos que anotó el Lugo al Burgos en el siguiente encuentro.

La racha continuaba viva y la prolongó lo necesario. Llegó a su fin en el partido ante el Tenerife, con un gol de Elady desde el punto de penalti, aunque precisamente en este partido pudo aguantar durante 62 minutos su portería a cero, lo que necesitaba para batir a Abel Resino, que estuvo 1.266 minutos sin recibir un gol con el Atlético de Madrid en 1991.

El tanto de Elady llegó 15 minutos después de batir el récord, por lo que sumó algo más de tiempo a un hito que ya ha entrado en los libros del fútbol español. 'Churripi' ha hecho historia.