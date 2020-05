Argentina adoró durante muchos años a un genio del fútbol totalmente anónimo. A pesar de disputar apenas cuatro partidos en Primera División, Tomás Felipe 'El Trinche' Carlovich enamoró a muchísimos aficionados albicelestes con su excelente zurda.

Tras su muerte el pasado viernes a causa de un derrame celebral fruto de un robo, Jorge Valdano ha querido recordar algunas de las anécdotas más memorables de 'El Trinche', empezando por una muy curiosa con Maradona.

"El Trinche se vio con Maradona hace tres meses y le dio una camiseta en la que escribió 'para el 'Trinche' que era mejor que yo'. Maradona no lo vio, vivía en Buenos Aires y jugaba en Rosario. El mito fue creciendo y 'El Trinche' fue la expresión de un fútbol que no existe", explicó Valdano 'El Transistor'.

A su vez, afirmó que se conocía su leyenda a pesar de que casi no haya imágenes suyas jugando: "Yo no lo vi jugar, pero en aquella época vivía en Rosario y conocía perfectamente la leyenda. Fue un gran bohemio que no se ajustaba a un profesionalismo que empezaba a ser estricto y que prefirió vivir el fútbol a su manera: de una forma recreativa, en un equipo de Segunda división donde los compromisos eran menores. Aquellos que lo vieron hablan de que era un crack excepcional. De una inteligencia superior, de una gran calidad técnica, técnico hasta lo vicioso y con una gran velocidad mental".

"Todo el que vio a El Trinche cuenta sus hazañas con emoción, pero lo cierto es que no hay ninguna imagen. En la que uno pueda comprobar qué tipo de jugador era. Unos dicen que se parecía a Redondo, otro a Riquelme... era un jugador muy estático, pero cuando recibía la pelota no se la quitaban. Era alto y muy elegante", añadió Valdano, equiparándole a los mejores mediocentros del fútbol argentino.

Por último, el exfutbolista recordó el amistoso que 'El Trinche' jugó con la selección de Rosario frente a la argentina: "Era el último amistoso que la Selección Argentina iba a jugar antes del Mundial 74 de Alemania en Rosario. Los técnicos hicieron una selección con jugadores de Rosario. Convocan a cinco de Rosario Central, cinco de Newells y a El 'Trinche'. Y cuentan que el baile que le dio el 'Trinche' a la Selección Argentina fue excepcional, de hecho la selección de Rosario ganó a la Argentina por 3-1. Cuentan que el 'Trinche' sacó todo el repertorio, jugó hasta el minuto 15 o 20 del segundo tiempo. La leyenda habla de que Cap, el técnico argentino, pidió que lo quitaran para no salir humillados del partido".