Joaquín ya nos tiene acostumbrados a su buen sentido del humor en redes sociales. Lo demostró, por ejemplo, con la parodia de la canción de Jennifer López, 'El Anillo' o con sus ya populares rondas de chistes de este futbolista y también genio del humor.

Sin embargo, nunca deja de sorprender. Esta vez, el futbolista ha compartido un vídeo en sus 'stories' de Instagram en el que aparece disfrazado con una peluca y un bigote e imitando a un mariachi, aprovechando su estancia en México. El conjunto verdiblanco se encuentra en este país porque se enfrentará al Puebla en el final de su pretemporada.

"Tantos días en México que se me está quedando cara de mexicano. Te voy a meter como cajón que no cierra", dice Joaquín en el vídeo ante las risas de sus compañeros. Las imágenes del capitán del Betis, que recientemente ha cumplido 38 años, no han tardado en hacerse virales en las redes sociales.