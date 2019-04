Javier Tebas: "Soy partidario del VAR pero también hay líos con él"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que "habrá ojo de halcón cuando se pague lo que realmente vale" y que no se implantó porque "colaboraba con la corrupción que salpicó a Blatter", a la vez que anticipó que, aunque haya VAR, "la liga española seguirá siendo la mejor del mundo".

"Para el ojo de halcón solo había dos empresas homologadas por la FIFA y vale cuatro millones de euros por temporada cuando no debe valer eso en el mercado normal. Entonces se decidió no comprar esas patentes porque estaríamos colaborando con la corrupción que salpicó a Blatter y al resto. Habrá ojo de halcón cuando se pague lo que realmente vale", comentó este jueves el presidente de LaLiga en la presentación de LaLiga Promises.

Tebas también analizó el VAR, sistema de vídeo-arbitraje, y los motivos por los que aún no lo hay en España.

"Fuimos los primeros en trabajar con la FIFA en el proyecto del VAR. El problema ha sido que la Federación de Villar no participó, pero ahora con Juan Luis Larrea hemos avanzado mucho", comentó.

El presidente de LaLiga comentó lo que significaría la llegada del VAR para la Liga.

"Yo soy partidario del VAR pero también hay líos con él. Hay problemas tecnológicos y ello no te garantiza tener la mejor liga del mundo. Lo vamos a poner y seguiremos siendo la mejor liga del mundo pero no por este gol vamos a dejar de serlo. Queramos más a nuestra ocupación...", continuó.

Por último, el presidente de LaLiga se refirió al 'no gol' de Messi en Mestalla.

"No lo vieron, se dieron unas circunstancias que por lo que fuese no lo vieron y nada más. No hay que entrar en más polémicas", afirmó en relación al gol de Messi en Mestalla y que Iglesias Villanueva no concedió.