Japón lo volvió a hacer: así dejaron el vestuario tras perder la final de la Copa Asia

La selección japonesa no pudo lograr su objetivo: ganar la Copa Asia. Era el gran favorito, pero Qatar completó su gran torneo derrotando a los nipones en la final. Un derrota dolora, pero que no impidió a la expedición japonesa demostrar que están hechos de otra pasta.

Y es que, como ya hicieran en el Mundial de Rusia tras perder ante Bélgica, la selección japonesa recogió su vestuario y lo dejó impoluto. Además, dejaron un mensaje escrito en la pizarra en inglés, japonés y árabe en el que se podía leer "Gracias".

La imagen del vestuario fue compartida por la Federación Asiática en Twitter.

Japan leave the #AsianCup2019 dressing room spotless with thank you message in English, Arabic and Japanese! 👏 pic.twitter.com/RfiVyoMumd