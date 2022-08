Afincado en Doha (Catar) jugando para el Al Rayyan, pero con el sueño de volver a Europa a corto-medio plazo, James Rodríguez ha estado con Edu Aguirre en el Twitch de 'El Chiringuito'.

El colombiano, entre otros temas, ha tocado uno de los rumores que más polémica han creado en los últimos años: su fichaje frustrado por el Atlético de Madrid.

El mediapunta, sin tapujos, ha explicado cuándo se produjo el primer contacto: "Fue el segundo año que estaba en el Bayern de Múnich. En marzo, veo que hay un interés grande del Atlético de Madrid y el Bayern me quería comprar en ese momento".

Según James, la principal razón era estar más cerca de su familia: "Quería estar cerca de mis hijos y en Múnich estaba solo. Le dije al club que no quería que ejercieran la opción de compra".

Sin embargo, un partido de pretemporada entre blancos y rojiblancos lo cambió todo: "Al principio me dijeron que no, pero luego que sí. Se hablaron contratos, precios... pero influyó mucho el partido el 7-3 del Atleti al Madrid. El 'jefe' (Florentino) dijo que no me iba".

"Al final me tuve que quedar sabiendo que no iba a jugar y para mí fue un año perdido ya que no pude jugar mucho", ha añadido el colombiano, que también ha reconocido que hubo contactos con el 'Cholo': "Hablé con Simeone, él me quería, pero el Madrid dijo que no".