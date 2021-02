Unos 35 millones de euros pagó el Atlético de Madrid por Jackson Martínez. Era verano de 2015 y el delantero, entonces en el Oporto, era una de las grandes promesas del fútbol. Pero todo se torció. Las lesiones tuvieron mucho que ver.

Apenas seis meses duró a las órdenes de Simeone, que decidió desprenderse de él. Ahora el colombiano ha señalado directamente al conjunto rojiblanco, asegurando que no supieron tratarle una de las lesiones más graves que sufrió.

"Llego a Atlético de Madrid y me empiezan a tratar un esguince, cuando yo había tenido esa lesión unas cinco veces, yo sé que lo que tengo no es eso, por el dolor, por la forma, yo sabía que no era eso. Conocía todos los tipos de esa lesión, pero no sabía de la gravedad que tenía", detalla en una entrevista a 'Win Sports'.

Su calvario continuó en la liga china: "Cuando arranco para China en un partido recibí una entrada muy fuerte y eso empeoró todo, casi me parten la tibia. Y ya después de algunos partidos, no me operé y llegó un momento en que no podía ni pisar".

Por ello, decidió colgar las botas, poniendo fin a una carrera que era muy prometedora apenas unos años atrás. "Después de 2015 fue una lucha, muchas personas me dijeron que no desistiera, pero yo no desistí, sino que ya no podía y ya no debía, fueron 5 años de batallar. Sigue siendo difícil porque uno nunca espera retirarse por causa de una lesión, sino tomando la decisión de decir hasta aquí quiero jugar, pero en mi caso fue una lesión y es más duro aún", incide el colombiano.

A pesar de contar con varias ofertas, Jackson prefirió colgar las botas y olvidar un mal momento que se prolongó en el tiempo. Demasiado tiempo. "Tuve propuestas de clubes, pero no quería ir a un club donde no me tuviera que esforzar, pude haber jugado más tiempo en otro club, pero me hubiera podido hacer más daño", finaliza.